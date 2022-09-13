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Политика13 сентября 2022 15:53

Суд Петербурга разрешил распустить совет депутатов МО «Смольнинское»

Формальным поводом стало «бездействие» совета, который не собирался на заседания три месяца
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Суд разрешил распустить совет депутатов МО "Смольнинское".

Суд разрешил распустить совет депутатов МО "Смольнинское".

Фото: Олег ЗОЛОТО

Смольнинский районный суд Петербурга разрешил распустить совет депутатов муниципального образования «Смольнинское» из-за его бездействия. Об этом сообщил в соцсетях муниципальный депутат Никита Юферев.

- Муниципальный совет может быть распущен. Судья по иску прокуратуры решила, что наш совет бездействует, - написал Юферев.

По его словам, формальным поводом стало отсутствие заседаний совета в течение трех месяцев с начала января по начало апреля 2021 года. В это время глава совета находился на больничном.

Теперь решение о роспуске совета должен принять губернатор Петербурга. Но депутаты уже пообещали оспорить нынешнее решение суда в вышестоящей инстанции.

Отметим, что на ряд мундепов МО «Смольнинское» ранее были возбуждены административные дела о дискредитации армии.