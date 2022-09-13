Суд Петербурга разрешил распустить совет депутатов МО «Смольнинское»

Суд разрешил распустить совет депутатов МО "Смольнинское". Фото: Олег ЗОЛОТО

Смольнинский районный суд Петербурга разрешил распустить совет депутатов муниципального образования «Смольнинское» из-за его бездействия. Об этом сообщил в соцсетях муниципальный депутат Никита Юферев.

- Муниципальный совет может быть распущен. Судья по иску прокуратуры решила, что наш совет бездействует, - написал Юферев.

По его словам, формальным поводом стало отсутствие заседаний совета в течение трех месяцев с начала января по начало апреля 2021 года. В это время глава совета находился на больничном.

Теперь решение о роспуске совета должен принять губернатор Петербурга. Но депутаты уже пообещали оспорить нынешнее решение суда в вышестоящей инстанции.

Отметим, что на ряд мундепов МО «Смольнинское» ранее были возбуждены административные дела о дискредитации армии.