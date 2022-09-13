Ребенок умер по дороге из детского сада в больницу в Петербурге

Годовалая девочка, госпитализированная из детсада, умерла в машине скорой помощи. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Маленькая девочка погибла в Петербурге. Днем 13 сентября годовалую малышку госпитализировали из яслей во Фрунзенском районе, но спасти ребенка не удалось и девочка умерла по дороге в больницу в машине скорой помощи. Проверку обстоятельств трагедии начали сотрудники Главного управления Следственного комитета России по Петербургу.

- Проводим проверку. Выясняем обстоятельства гибели ребенка, - сообщили «КП-Петербург» в городском управлении Следкома.

По предварительным данным, врачи скорой помощи были вызваны в ясли-сад на Купчинской улице около часа дня. Причины, по которым то понадобилось, а также ответственных за ЧП сейчас устанавливает следствие.

Известно, что погибший ребенок был из семьи мигрантов. Кроме нее у родителей есть еще двое детей.