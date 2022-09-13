Заблудившегося в лесу пенсионера спасли в Ленобласти

Спасатели вывели из леса потерявшегося грибника. Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти.

Обычный поход в лес за грибами едва не закончился трагедийе для пенсионера из Ленинградской области. Спустя несколько часов «тихой охоты» пожилой мужчина понял, что не может найти выход обратно. По счастью, наличие телефона помогло вызвать спасателей.

- Сегодня в лесном массиве около посёлка Радофинниково заблудился пожилой мужчина, - сообщает пресс-служба Аварийнос-спасательной службы Ленинградской области.

На место происшествия выехали специалисты поисково-спасательного отряда из города Тосно, которые нашли пенсионера в лесу, вывели его к людям, после чего передали родственникам.

Сейчас жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает.

А специалисты еще раз напоминают жителям Петербурга и Ленобласти, что отправляясь в лес надо обязательно брать с собой заряженный мобильный телефон, запас еды и воды, теплые вещи. Неплохо прихватить источник огня и компас. Но главное - сказать родным, близким, соседям или знакомым, куда вы идете и когда вас надо ждать назад, чтобы начать поиски вовремя.