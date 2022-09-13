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Экономика13 сентября 2022 20:00

XI Петербургский международный газовый форум открылся в Петербурге

Его участниками стали представители 22 стран
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Газовый форум открылся в Петербурге.

Газовый форум открылся в Петербурге.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Традиционный, одиннадцатый по счету Петербургский международный газовый форум открылся в выставочном комплексе «Экспофорум». С 13 сентября здесь начали работу делегаты из 22 стран и 40 регионов России.

- В нашем городе готовятся высокотехнологичные решения для освоения ресурсов Мирового океана и Арктики. Создаются оборудование и технологии для производства сжиженного природного газа, - отметил в приветственном слове к участникам форума губернатор Александр Беглов.

Часть этих задач реализуется в рамках проекта «Энерготехнохаб Петербург», запущенного в сотрудничество с «Газпромом».

Что касается программы форума, то она включает в себя все основные направления: геологоразведку, газодобычу, транспортировку, переработку и потребление газа, плюс импортозамещение в нефтегазовой промышленности.

Основное внимание будет уделено вопросам добычи в Арктике, а также усилению сотрудничества России со странами Азии и Африки.