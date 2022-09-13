Дожди и не выше +15 градусов обещают в Петербурге в среду, 14 сентября

На Петербург идут дожди. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Пасмурная погода надвигается на Петербург. Уже завтра в город на Неве придут первые дожди, а вскоре они усилятся, превратившись из небольших в умеренные. Температура будет постепенно падать.

- 14 сентября в Петербурге ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем временами небольшой дождь. Ветер юго-восточный и южный умеренный. Температура воздуха ночью составит +8...+10, днем +13...+15 градусов, - сообщает городской гидрометцентр.

Атмосферное давление в течение суток будет падать и составит 751 мм ртутного столба, что заметно ниже нормы.

Такая погода с понижением давления до 740 мм продолжится в четверг и пятницу. Дожди усилятся, а термометры днем покажут от 12 до 14 градусов, пока еще тепла.