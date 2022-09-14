Жесткая пробка сковала движение на Пулковском шоссе в Петербурге утром 14 сентября
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Утром 14 сентября 2022 года в Санкт-Петербурге началось с пробок. В самый серьезный затор автомобилисты попали на Пулковском шоссе. Машины буквально стоят, не имея возможности проехать из-за обилия ремонтных работ и ДТП. На это автомобилисты пожаловались в социальной сети.
- Дикий трэш на Пулковском шоссе. Опаздываю на работу, а планировал приехать на час раньше. Народ выходит с автобусов и идет пешком, - рассказал один из людей, попавших в пробку.
На половину девятого утра пробка по Пулковскому шоссе растянулась от пересечения с Дунайским проспектом до Пулковской обсерватории, и даже дальше. Потерять в такой пробке можно полчаса, а то и больше.
Отметим, что в цело ситуация на дорогах Петербурга оценивается в шесть балов.