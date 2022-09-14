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Происшествия14 сентября 2022 5:50

Лося сбили на Софийской улице в Петербурге

Авария произошла в ночь на 14 сентября
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Лося сбила машина на дороге в Петербурге

Лося сбила машина на дороге в Петербурге

Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге прямо на дорогу выскочил лось и оказался под колесами автомобиля. Авария произошла в ночь на 14 сентября 2022 года а Софийской улице. Как именно животное оказалось перед машиной, не уточняется. Однако выжить ему после удара, по всей видимости, не удалось. Об этом в социальных сетях рассказали очевидцы.

- Знак "дикие животные" стоит не просто так. У лосей осенью гон, за 20 лет ни разу на Софийке лосей не видел, - рассказал очевидец.

По всей видимости, лось выскочил со стороны Колпинского шоссе прямо перед машиной, и водитель не успел затормозить или уйти в сторону. По словам очевидцев, когда лося только сбили, он был еще жив, но встать на ноги уже не смог.

Виновник аварии вызвал службы.