Лося сбили на Софийской улице в Петербурге

Лося сбила машина на дороге в Петербурге Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге прямо на дорогу выскочил лось и оказался под колесами автомобиля. Авария произошла в ночь на 14 сентября 2022 года а Софийской улице. Как именно животное оказалось перед машиной, не уточняется. Однако выжить ему после удара, по всей видимости, не удалось. Об этом в социальных сетях рассказали очевидцы.

- Знак "дикие животные" стоит не просто так. У лосей осенью гон, за 20 лет ни разу на Софийке лосей не видел, - рассказал очевидец.

По всей видимости, лось выскочил со стороны Колпинского шоссе прямо перед машиной, и водитель не успел затормозить или уйти в сторону. По словам очевидцев, когда лося только сбили, он был еще жив, но встать на ноги уже не смог.

Виновник аварии вызвал службы.