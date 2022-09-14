Школьник изнасиловал 9-летнего мальчика в Ленинградской области

Подросток изнасиловал 9-летнего мальчика в Ленобласти Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ленинградской области полиция проводит проверку в связи с заявлением об изнасиловании малолетнего ребенка. Отец девятилетнего мальчика, 36-летний мужчина, проживающий в городе Сланцы, 13 сентября 2022 года обратился в в правоохранительные органы с заявлением о том, что его сына изнасиловал на улице неизвестный человек. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Мужчина рассказал, что накануне около 8:15 часов утра у дома 11 по улице Максима Горького неизвестный человек совершил насильственные действия сексуального характера в отношении его девятилетнего сына, - рассказал источник.

Вечером после того, как поступило заявление, сотрудники полиции задержали 15-летнего мальчика, ученика девятого класса, который находится на домашнем обучении. Подростка опросили и после отпустили.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.