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Происшествия14 сентября 2022 8:06

Младенец утонул в ванной в Ленинградской области

Мать малыша включила воду и оставила ребенка одного
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Десятимесячный мальчик утонул в ванне в Ломоносовском районе Ленобласти

Десятимесячный мальчик утонул в ванне в Ломоносовском районе Ленобласти

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ломоносовском районе Ленинградской области погиб младенец. Десятимесячный ребенок захлебнулся в ванной, когда мать оставила его одного без присмотра. Об этом 14 сентября 2022 года сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Трагедия произошла около трех часов дня 13 сентября в квартире одного из домов в деревне Яльгелево. 27-летняя многодетная мать решила искупать своего сына. Положила малыша в ванну, включила воду, а сама вышла на 10 минут по делам, - рассказал источник.

Вернувшись, женщина увидела, что малыш плавает в воде без признаков жизни. Она вызвала скорую помощь, но медикам уже оставалось только констатировать смерть ребенка.

Известно, что семья благополучная, на учете не состоит. В семье есть еще две девочки шести и трех лет.

По факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.