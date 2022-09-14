Младенец утонул в ванной в Ленинградской области

Десятимесячный мальчик утонул в ванне в Ломоносовском районе Ленобласти Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ломоносовском районе Ленинградской области погиб младенец. Десятимесячный ребенок захлебнулся в ванной, когда мать оставила его одного без присмотра. Об этом 14 сентября 2022 года сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Трагедия произошла около трех часов дня 13 сентября в квартире одного из домов в деревне Яльгелево. 27-летняя многодетная мать решила искупать своего сына. Положила малыша в ванну, включила воду, а сама вышла на 10 минут по делам, - рассказал источник.

Вернувшись, женщина увидела, что малыш плавает в воде без признаков жизни. Она вызвала скорую помощь, но медикам уже оставалось только констатировать смерть ребенка.

Известно, что семья благополучная, на учете не состоит. В семье есть еще две девочки шести и трех лет.

По факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.