Смольный заключил новый контракт на строительство дублера Приморского шоссе в Петербурге

Сроки по дублёру Приморского шоссе сдвинули на лето 2025 года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Смольный снова заключил контракт на строительство Южной улицы возле "Лахта Центра", которая станет дублером Приморского шоссе. Сейчас подрядчику предстоит достроить улицу от соединения Лахтинского проспекта и Приморского шоссе до пересечения Шуваловского проспекта и Мебельной улицы Санкт-Петербурга. Причем, работами займется подрядчик, который ранее строил эту дорогу, сообщает 14 сентября 2022 года "Деловой Петербург".

- Контракт стоимостью 1,7 млрд рублей планируют заключить с компанией "Орион плюс", - пишет издание.

Это уже третья попытка достроить дорогу. Первый контракт был заключен еще в 2017 году на 868 миллионов рублей с тем же подрядчиком. Однако в проекте были обнаружены ошибки и стройка приостановилась. Третий контракт был предложен в 2022 году, однако тогда подрядчика не нашли. Новый конкурс был объявлен в августе этого года. Сроки окончания работ намечены н лето 2025 года.