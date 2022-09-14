Петербуржцы рассказали о появлении грибов в лесах Ленинградской области

Грибы появились в лесах под Петербургом / Фото: ВК "Грибы и грибники СПб"

Грибы все же начали появляться в лесах Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Грибники стали рассказывать, что урожай пошел, но не такой обильный, как бывало раньше. Утром 14 сентября 2022 года любители "тихой охоты" похвастались своим уловом в группе "Грибы и грибники СПб".

- Более трех часов прогулки по бурелому, и заветная корзинка в объективе. Гриб растет очень хитро, то прячется в листьях, то растет семейками между поваленными деревьями в траве, - рассказал один из грибников.

Найти лесной урожай оказалось не так-то и просто даже заядлым грибникам. Порой в лесу встречаются боровики, лисички, белые, подберезовики и подосиновики. Причем, грибники отмечают, что урожай чистый без червяков.

Что касается местности, то порой везет в разных районах: то Всеволожский, то Гатчинский, то Ломоносовкий.