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Общество14 сентября 2022 10:40

Петербуржцы рассказали о появлении грибов в лесах Ленинградской области

Грибники начали находить боровики, белые и лисички
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Грибы появились в лесах под Петербургом / Фото: ВК "Грибы и грибники СПб"

Грибы появились в лесах под Петербургом / Фото: ВК "Грибы и грибники СПб"

Грибы все же начали появляться в лесах Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Грибники стали рассказывать, что урожай пошел, но не такой обильный, как бывало раньше. Утром 14 сентября 2022 года любители "тихой охоты" похвастались своим уловом в группе "Грибы и грибники СПб".

- Более трех часов прогулки по бурелому, и заветная корзинка в объективе. Гриб растет очень хитро, то прячется в листьях, то растет семейками между поваленными деревьями в траве, - рассказал один из грибников.

Найти лесной урожай оказалось не так-то и просто даже заядлым грибникам. Порой в лесу встречаются боровики, лисички, белые, подберезовики и подосиновики. Причем, грибники отмечают, что урожай чистый без червяков.

Что касается местности, то порой везет в разных районах: то Всеволожский, то Гатчинский, то Ломоносовкий.