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Происшествия14 сентября 2022 11:12

Мальчик погиб, упав с высоты на машину в Петербурге

Следственный комитет возбудил уголовное дело
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Мальчик погиб, упав с высоты в Петербурге

Мальчик погиб, упав с высоты в Петербурге

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге погиб мальчик, упав с высоты прямо на припаркованный автомобиль. Трагедия произошла днем 13 сентября 2022 года на проспекте Энергетиков. Тело 14-летнего подростка обнаружили прохожие и позвонили в экстренные службы. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Около 15:20 часов во дворе дома на проспекте Энергетиков был обнаружен труп 14-летнего восьмиклассника. Подросток упал с высоты на припаркованный автомобиль Mazda, - рассказал источник.

С какой именно высоты упал мальчик, а также по какой причине, пока что не сообщается. Известно, что подросток на учете не состоял, семья у него полная. В месье воспитываются еще две девочки 17 и четырех лет.

Следственный комитет возбудил после трагедии уголовное дело.