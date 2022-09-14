Приставы забрали иномарку петербургского депутата из-за чужого долга

Судебные приставы изъяли кредитную машину у муниципального депутата. Фото: Олег ЗОЛОТО

Один из петербургских муниципальных депутатов лишился дорогого внедорожника. Volkswagen Amarok у народного избранника забрали судебные приставы. Мужчина пытался возмущаться, что купил машину честно и долгов не имеет. Но, как оказалось, автомобиль был залоговым. Кредит на его покупку брал еще прошлый владелец, который остался должен банку.

- Исполнение обязательств по договору было обеспечено залогом транспортного средства. После судебных разбирательств в 2020 году кредитная организация внесла запись о залоге в реестр, - сообщает пресс-служба петербургского управления Федеральной службу судебных приставов.

Но это не помешало хитрому владельцу продать залоговую машину. Покупателем стал тот самый муниципальный депутат, который не проявил бдительности и не проверил машину на всевозможные обременения, оформив все по обычному договору купли-продажи.

Суд встал на сторону банка и разрешил изъять автомобиль у нынешнего владельца. Сам депутат был крайне недоволен визитом приставов, хамил и мешал грузить иномарку на эвакуатор, но машина все же уехала на спецстоянку. Теперь ее продадут с торгов.