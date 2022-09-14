Жители Парголово в Петербурге пожаловались на битком набитые автобусы в утренний час пик

Жители Парголово пожаловались на битком набитые автобусы в утренние часы пик Фото: принтскрин видео.

Жители Парголово в Санкт-Петербурге пожаловались на битком набитые автобусы до станции метро "Проспект Просвещения". Горожане рассказывают, что от них до метро ходит лишь один маршрут №397, на которых в утренний час пик собирается толпа людей. Видео очередной такой поездки было опубликовано 14 сентября 2022 года в социальной сети.

- Еще над головами есть места, - пошутил один из комментаторов в соцсети.

Пока одни люди жалуются, другие их критикуют. Жителям Парголово напомнили, что раньше транспорта и вовсе не было, кроме маршруток, которые ездили еще более забитыми. Другие напомнили, что есть электричка, которая ходит от Парголово до Удельной. Некоторые посоветовали пересесть на личный транспорт или вовсе выходить из дома пораньше.