Двое детей потерялись в Петербурге по дороге со школы домой

Патрульные наряды Росгвардии нашли двух потерявшихся школьников. Фото: Управление Росгвардии по СПб

Сразу двое второклассников потерялись в Петербурге по дороге со школы за один день. Причем оба отдельных инцидента произошли в Красногвардейском районе города. Родные школьников обратились за помощью в правоохранительные органы.

- Один из потерявшихся не дождался родителей после занятий, поспешил самостоятельно вернуться домой и заблудился, сообщает пресс-служба петербургского управления Росгвардии.

Мальчика нашел и передал родителям патрульный наряд Росгвардии.

Второй потеряшкой оказалась 8-летняя девочка, которая вовремя не вернулась из школы домой. Не дождавшаяся правнучку прабабушка забеспокоилась и набрала номер экстренных служб. И снова на поиски отправились гвардейцы. Они разыскали школьницу и привезли ее к разволновавшейся бабуле.