Мужчина избил и выстрелил в брата из-за 100 тысяч рублей в Петербурге

В Петербурге мужчина избил брата из-за 100 тысяч рублей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге мужчина избил и обстрелял своего брата из-за 100 тысяч рублей. Вечером 14 сентября 2022 года в полицию Выборгского района позвонила женщина и рассказала, что в их квартире на улице Есенина ее муж дерется с братом. Об этом сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- Женщина пояснила, что в квартире дома 12/1 по улице Есенина брат ее мужа учинил драку и дважды выстрелил из пневматического пистолета, - рассказали в полиции.

Выяснилось, что 50-летний мужчина, который ранее был судим, сейчас нигде не работает, заявился домой к 51-летнему родственнику и требовал у него деньги. Брат на такие требования не пошел и завязалась потасовка.

Вскоре сотрудники полиции задержали 50-летнего мужчину в доме 12/1 по проспекту Культуры. Возбуждено уголовное дело о разбое.