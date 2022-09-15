Часы за 60 тысяч долларов изъяли у пассажирки Пулково

В Пулково задержали женщину с часами за 60 тысяч долларов / Фото: СЗТУ

В Санкт-Петербурге в аэропорту Пулково у женщины изъяли на таможне часы за 60 тысяч долларов, более 3,5 миллионов рублей по текущему курсу. Как сообщили 15 сентября 2022 года в северо-западном таможенном управлении, гражданка России прилетела в Северную столицу из США через Турцию .

- Для прохождения таможенного контроля выбрала «зеленый» коридор, заявив тем самым, что не имеет товаров, подлежащих обязательному таможенному декларированию. При таможенном контроле выяснилось, что гражданка перемещает часы, инкрустированные камнями, - рассказали в пресс-службе таможни.

Пассажирка рассказала, что часы получила в подарок и не знает, сколько они стоят.

Таможня изъяла часы для того, чтобы отправить их на экспертизу и установить точную стоимость.

Напомним, что весь багаж, стоимость которого превышает 10 тысяч евро, необходимо декларировать.