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Дом. Семья15 сентября 2022 12:29

Росприроднадзор обратился в полицию после убийства змеи в квартире в Петербурге

Змея заползла через вентиляцию к жителю Васильевского острова, который испугался и убил ее
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Мужчина убил змею, которая заползла к нему в квартиру в Петербурге

Мужчина убил змею, которая заползла к нему в квартиру в Петербурге

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге Росприроднадзор обратился в полицию после убийства змеи в одной из квартир Василеостровского района. Как рассказали в ведомстве, 14 сентября 2022 года местный житель обнаружил у себя дома змею, которая, видимо, заползла к нему через вентиляцию из соседней квартиры.

- Мужчина принял змею за ядовитый вид и убил ее. Однако специалисты определили, что это синалойская королевская змея, которая не относится к ядовитым видам и не находится в перечне животных, запрещенных к содержанию. - рассказали в Росприроднадзоре.

В ведомстве отметили, что хозяин змеи, который не уследил за ней, что привело к гибели животного, может быть виновен в соответствии с законом «Об ответственном обращении с животными». Поэтому сейчас по факту произошедшего проводится проверка.