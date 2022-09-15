Машину с телами мужчины и женщины подняли из карьера в Ленобласти

Машину с двумя погибшими достали из воды в Ленобласти. Фото: АСС ЛО.

Два человека погибли в утонувшем в карьере автомобиле в Кировском районе Ленобласти. Машину с телами мужчину и женщины извлекли из воды спасатели. Их вызвали полицейские, к которым в свою очередь обратились родственники погибших, обеспокоенные пропажей близких.

- 15 сентября поступила информация, что мужчина и женщина уехали отдыхать на карьер поселка Старая Малукса и с 12 сентября не выходят на связь. На берегу карьера были обнаружены следы съезда автомобиля в воду, - сообщает пресс-служба Аварийно-спасательной службы Ленобласти.

Приехавшие на место водолазы поисково-спасательного отряда города Шлиссельбург нашли в воде машину. В ней были трупы погибших.

Сейчас тела направлены в морг для установления точной причины смерти. Обстоятельства трагедии выясняет полиция.