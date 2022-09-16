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Дом. Семья16 сентября 2022 5:28

Маленькую собачку, сбежавшую во время госпитализации хозяина на улице, ищут в Петербурге

У мужчины случился сердечный приступ, когда приехали врачи, собака пропала
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Маленькую собачку, сбежавшую во время госпитализации хозяина на улице, ищут в Петербурге

Маленькую собачку, сбежавшую во время госпитализации хозяина на улице, ищут в Петербурге

Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге ищут маленькую собачку, которая пропала на улице Зины Портновой. 13 сентября 2022 года мужчина отправился на прогулку со своей любимицей. Однако ему неожиданно стало плохо, случился сердечный приступ. Пока мужчину забирала скорая, животное пропало. Об этом в социальной сети рассказали знакомые хозяина.

- На улице Зины Портновой у дома 24/1 потерялась маленькая собачка! У хозяина случился сердечный приступ, его увезли на скорой, сейчас он в больнице и ему может стать хуже, - рассказали в сети.

Очевидцы рассказали, что испуганная собака убежала куда-то вместе с рулеткой. Но в каком направлении, неизвестно.

У мужчины, попавшего в больницу, из родственников только пожилая мама, которая самостоятельно не может ходить по улице в поисках собачки.

- Если вы были свидетелем этого, видели собаку или обладаете какой-то информацией, пожалуйста, сообщите нам. Если вы увидели похожую собаку на улице, пожалуйста, придержите.