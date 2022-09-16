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Общество16 сентября 2022 6:41

IT-специалисты получили более 4 млрд рублей по льготной ипотеке в Петербурге

В городе было одобрено 1,4 тысячи заявок на кредиты
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Петербургские ИТ-специалисты получили в качестве кредитов более 4 миллиардов рублей по льготной ипотеке.

Петербургские ИТ-специалисты получили в качестве кредитов более 4 миллиардов рублей по льготной ипотеке.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге специалисты в сфере IT получили более 4 миллиардов рублей по льготной ипотеке. На 1 сентября 2022 года в городе было одобрено 1,4 тысячи заявок на кредиты, а выдано более 400 кредитов на сумму 4,3 миллиарда рублей. Об этом 15 сентября 2022 года рассказал вице-губернатор Северной столицы Станислав Казарин.

97% работников аккредитованных Минцифры РФ ИТ-компаний города знают о предоставлении таких мер поддержки, как льготная ипотека. По этим показателям город уступает только Москве и идет с большим отрывом от других субъектов Российской Федерации, - отметил вице-губернатор.

В Петербурге рынок IT показывает хорошую динамику развития. Казарин считает, что инфраструктура, которая создана в городе будет развиваться дальше. Тем более, что Северная столица является большим потребителем IT-услуг.