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Общество16 сентября 2022 6:57

Бастрыкин потребовал провести проверку после забастовки на «Адмиралтейских верфях» в Петербурге

Сотрудники предприятия пожаловались на задержку зарплаты
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
СК проверит ситуацию с задержкой зарплаты 100 сотрудникам петербургской компании.

СК проверит ситуацию с задержкой зарплаты 100 сотрудникам петербургской компании.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге сотрудники "Адмиралтейских верфей" устроили забастовку из-за задержки зарплаты. Об этом узнал глава следственного комитета России Александр Бастрыкин и потребовал провести в связи с этим проверку. Об этом 15 сентября 2022 года сообщили в комитете.

- Около 100 сотрудников одной из коммерческих организаций в Санкт-Петербурге устроили забастовку из-за задержки заработной платы, - сообщили в СК РФ.

Бастрыкин поручил провести проверку руководству следственного комитета Петербурга. Результаты проверки специалисты должны будут доложить Александру Ивановичу. После этого будет принято решение.