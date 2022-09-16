Уголовное дело возбудили на мать, запретившую госпитализировать 6-летнего сына-дистрофика в Петербурге

Петербурженка запретила госпитализировать сына-дистрофика Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело на мать, которая больше полугода запрещала госпитализировать своего маленького сына с серьезной болезнью. Об этом 16 сентября 2022 года сообщает АН "Оперативное прикрытие". Шестилетний малыш страдал от дистрофии. Несмотря на это, женщина отказывалась обращаться за медицинской помощью.

- 2 июня из детской больницы в полицию поступило сообщение о срочной госпитализации 6-летнего мальчика с белково-энергетической недостаточностью тяжелой степени. Ребенка забрали из квартиры на улице 1-го Мая в Парголово, - рассказал источник.

Известно, что 30-летняя женщина с октября 2021 года по июнь 2022 года, понимая, что ее сын тяжело болен, запрещала врачам его госпитализировать. При этом состояние мальчика ухудшалось.

15 сентября на женщину возбудили уголовное дело по статье об оставлении в опасности.