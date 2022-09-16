Пожарные Ленобласти ищут пропавшего кота Уголька

При себе у Уголька были черная шубка и синий ошейник. Фото: Комитет правопорядка и безопасности Ленобласти

В Ленобласти разыскивают пушистого любимца пожарных – кота по кличке Уголек. Сотрудники Ленинградской областной противопожарно-спасательной службы просят жителей региона помочь. Уголек, которого дети принесли в часть котенком этой весной, пропал два дня назад.

Четвероногий стал для спасателей настоящим другом и помощником. Фото: Комитет правопорядка и безопасности Ленобласти

Черный кот жил в 149-й пожарной части во Всеволожском районе, в поселке Янино и за полгода стал символом спасателей. Когда пожарные собирались на очередной вызов, он всегда провожал их, выходя на улицу, а потом дожидался «коллег» в здании части. Но в последний раз «домой» Уголек не вернулся.

– Цвет шубки Уголька – черный. На солнце видны полоски. Кот был в синем ошейнике, – рассказали в Леноблпожспасе. – Помогите найти!

После прогулок и игр во дворе Уголек всегда возвращался обратно, в родную часть. Но не в этот раз. Фото: Комитет правопорядка и безопасности Ленобласти

Ленинградцы откликнулись на беду пожарных – в соцсетях активно оставляют фото похожих по описанию животных. Но Уголька среди них пока не узнали. Поиски продолжаются.

Всех, кто встретит Уголька, просят позвонить по телефону пожарной части 8 (812) 509-68-40 или принести кота на улицу Ясная, 11 в Янино-1.