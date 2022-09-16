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Общество16 сентября 2022 8:42

Новое заседание по делу о признании блокады Ленинграда геноцидом состоится со свидетелем 3 октября

На допросе будут присутствовать блокадница и три историка
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Новое заседание по делу о признании блокады Ленинграда геноцидом состоится со свидетелем 3 октября

Новое заседание по делу о признании блокады Ленинграда геноцидом состоится со свидетелем 3 октября

Фото: Олег ЗОЛОТО

16 сентября 2022 года в Санкт-Петербургском городском суде состоялось предварительное судебное заседание по иску прокуратуры о признании блокады Ленинграда военным преступлением и геноцидом советского народа. Поводом для иска стали данные из секретных документов, а также обнаружение все новых массовых захоронений в годы войны.

- Прокуратура заявила ряд ходатайств о приобщении документов, уточнении требований, вызове в суд свидетелей и специалистов. Суд ходатайства удовлетворил, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

На предварительном заседании также обсудили вопрос предоставления доказательств, в том числе документов, содержащих гриф секретности.

Первое заседание со свидетелями состоится 3 октября. На нем будут присутствовать историки, а также известная блокадница Нина Сигал.