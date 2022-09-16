Полярную лису изъяли у жительницы Ленинградской области после суда

Полярную лисицу изъяли у жительницы Ленинградской области после суда / Фото: Росприроднадзор

В Ленинградской области Росприроднадзор лишил местную жительницу права собственности на полярную лисицу. Белая с черными пятнами красавица проживала на участке в СНТ Белоостров. Но, как оказалось, находилась там незаконно. Об этом 16 сентября 2022 года рассказали в ведомстве.

- В марте 2021 года проведен осмотр содержащихся в СНТ Белоостров Ленинградской области диких животных: медведицы и лисицы. Выявлены ненадлежащие условия содержания медведицы по кличке Маша, которые улучшены после вмешательства государственных инспекторов, - рассказали в Росприроднадзоре.

Что касается лисицы по имени Веточка, то она у женщины появилась в апреле 2020 года. Но по закону этот вид животного запрещено содержать в условиях неволи после 1 января 2020 года.

Владелицу животных оштрафовали на 1 тысячу рублей. А суд удовлетворил иск о прекращении права собственности на лисицу.