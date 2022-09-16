Большая пробка сковала КАД из-за ДТП из восьми машин перед Вантовым мостом в Петербурге

Восемь машин попали в ДТП на КАД и устроили пробку Фото: СОЦСЕТИ

На Кольцевой автодороге Санкт-Петербурга снова пробка. На этот раз причиной затора стало массовое ДТП с участием восьми машин. Авария произошла утром 16 сентября 2022 года на внутреннем кольце трассы перед Вантовым мостом. Об этом в социальной сети рассказали очевидцы.

- Так восемь автомобилей попали в ДТП. Постоял из-за них в пробке полчасика, - рассказал один из автомобилистов.

Как именно произошла авария, не уточняется. Судя по всему, в ДТП никто не пострадал, но некоторые машины оказались серьезно помяты. Один из автомобилей и вовсе развернуло и он оказался зажат между двумя машинами по бокам.

Сейчас на месте уже работают сотрудники дорожной полиции, а также эвакуаторы, которые убирают с дороге побитые машины.