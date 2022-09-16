Два открытых бассейна построят в Петроградском районе Петербурга

Напротив общественного пространства «Флагшток» в Петроградском районе построят два открытых бассейна Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге появятся два открытых бассейна. Их планируют построить в Петроградском районе рядом с общественным пространством "Флагшток". Бассейны будут работать круглый год - один для детей, второй для взрослых. Об этом 16 сентября 2022 года пишет газета "Петербургский дневник".

- В 2024-2025 годах в акватории Финского залива, напротив общественного пространства "Флагшток" планируется построить два круглогодичных открытых бассейна со всей необходимой инфраструктурой, - сообщает издание.

Общественное пространство находится на Крестовском острове и открылось минувшим летом. Это зона для отдыха и спортивных мероприятий. Зимой здесь будет общественный каток.

В ближайшее время на территории пространства также появятся веревочный парк, кафе и дорожки для велосипедистов.