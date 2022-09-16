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Происшествия16 сентября 2022 16:12

Автобус и трамвай столкнулись на севере Петербурга

Авария произошла на проспекте Энгельса
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Автобус и трамвай встретились на проспекте Энгельса. Фото: vk.com/spb_today

Автобус и трамвай встретились на проспекте Энгельса. Фото: vk.com/spb_today

Трамвай и рейсовый автобус столкнулись на съезде с виадука на проспекте Энгельса. Авария произошла днем в пятницу, 16 сентября, рядом с торгово-развлекательным центром «Гранд Каньон».

- На проспекте Энгельса столкнулись автобус и трамвай. А маршрутка бы проскочила, она короче и быстрее, - написали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» очевидцы происшествия.

По словам свидетелей аварии, удар был не слишком сильным и никто из пассажиров не пострадал. Но из-за происшествия было временно остановлено трамвайное движение, а на проспекте Энгельса в сторону Парнаса и обратно собралась пробка.

Виновника ДТП установит Госавтоинспекция.