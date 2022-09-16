Суд арестовал замначальника управления госэкспертизы Ленобласти по делу о растрате средств дольщиков

Суд арестовал чиновника по делу о растрате средств Фонда обманутых дольщиков. Фото: СУ СКР по ЛО.

Красногвардейский райсуд Петербурга отправил под арест замначальника управления госэкспертизы Ленобласти, которого подозревают в растрате средств Фонда защиты прав дольщиков, деньги из которого выделялись на завершение строительства проблемных ЖК.

- В настоящее время общая сумма незаконно израсходованных Фондом бюджетных средств составляет более 330 миллионов рублей, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Ленобласти.

Сам мужчина вину не признал. Суд, тем не менее, удовлетворил ходатайство следствия и отправил обвиняемого в СИЗО до 14 ноября. По этому же делу проходят еще несколько областных чиновников. Двум из них была избрана мера пресечения. Один арестован и находится в Следственном изоляторе, а второй ждет суда под домашним арестом.