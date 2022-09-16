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Происшествия16 сентября 2022 19:30

Судебный пристав обезвредил грабителя с ножом в магазине в центре Петербурга

Мужчина зашел в супермаркет за водой в неудачный для злодея момент
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Пристав задержал грабителя по дороге на работу.

Пристав задержал грабителя по дороге на работу.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Судебный пристав обезвредил грабителя в центре Петербурга. По дороге на службу Антон Викулов зашел в сетевой продуктовый магазин, чтобы купить бутылку воды, но увидел у кассы человека с ножом, который угрожал продавцу требуя деньги.

- Антон молниеносно среагировал, применив к злоумышленнику физическую силу и обезвредив его, - сообщает пресс-служба петербургского управления Федеральной службы судебных приставов.

Служитель закона скрутил грабителя и приковал его наручниками к стеллажу. После этого вызвал полицию. Грабителя увезли в отделение, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

А сам пристав отправился на свою работу в судебный участок на набережной Фонтанки.