Судебный пристав обезвредил грабителя с ножом в магазине в центре Петербурга

Пристав задержал грабителя по дороге на работу. Фото: Олег ЗОЛОТО

Судебный пристав обезвредил грабителя в центре Петербурга. По дороге на службу Антон Викулов зашел в сетевой продуктовый магазин, чтобы купить бутылку воды, но увидел у кассы человека с ножом, который угрожал продавцу требуя деньги.

- Антон молниеносно среагировал, применив к злоумышленнику физическую силу и обезвредив его, - сообщает пресс-служба петербургского управления Федеральной службы судебных приставов.

Служитель закона скрутил грабителя и приковал его наручниками к стеллажу. После этого вызвал полицию. Грабителя увезли в отделение, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

А сам пристав отправился на свою работу в судебный участок на набережной Фонтанки.