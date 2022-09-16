Петербуржцев-участников спецоперации освободили от долгов

Приставы приостановили исполнение дел по долгам участников спецоперации.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Петербургское управление Федеральной службы судебных приставов временно приостановила производство по взысканию долгов с жителей города, участвующих в спецоперации на Украине. Всего в списке около двух десятков человек.
В разговоре с «КП-Петербург» источник в управлении подтвердил факт приостановки дел, но подробностей не сообщил.
Отметим, что согласно закону «Об исполнительном производстве», дела по долговым обязательствам могут быть приостановлены по просьбе должников, которые участвуют в боевых действиях в составе вооруженных сил либо законных вооруженных формирований.