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Общество16 сентября 2022 20:01

Петербуржцев-участников спецоперации освободили от долгов

Служба судебных приставов временно приостановила производство по их делам
Авторы (2):
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Анатолий ПЕТРОВСКИЙ
Приставы приостановили исполнение дел по долгам участников спецоперации.

Приставы приостановили исполнение дел по долгам участников спецоперации.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургское управление Федеральной службы судебных приставов временно приостановила производство по взысканию долгов с жителей города, участвующих в спецоперации на Украине. Всего в списке около двух десятков человек.

В разговоре с «КП-Петербург» источник в управлении подтвердил факт приостановки дел, но подробностей не сообщил.

Отметим, что согласно закону «Об исполнительном производстве», дела по долговым обязательствам могут быть приостановлены по просьбе должников, которые участвуют в боевых действиях в составе вооруженных сил либо законных вооруженных формирований.