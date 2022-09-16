Суд арестовал на 15 суток петербуржца с нацистской татуировкой на ноге

Суд арестовал петербуржца с нацистской наколкой. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Кировский районный суд Петербурга отправил на 15 суток мужчину, которого три дня назад задержали в супермаркете за попытку кражи. Но сейчас судья рассматривал не этот эпизод, а административное дело о демонстрации нацистской символики. При задержании петербуржец, будучи в пьяном состоянии, демонстрировал татуировку с крестом на ноге.

- 13 сентября в 10 часов 35 минут в помещении магазина на проспекте Стачек обвиняемый был задержан за мелкое хищение товара на сумму 1 190 рублей 24 копейки, там же он публично демонстрировал атрибутику и символику схожую с нацистской, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В ходе заседания мужчина вину признал, заявил, что намерен изменить образ жизни и перестать употреблять алкоголь. Также пояснил, что татуировка ему самому не нравится, но в тюремной культуре она имеет другое значение.

Суд выписал петербуржцу административный арест. «Разбор полетов» по эпизоду о краже будет позднее.