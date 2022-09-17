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Происшествия17 сентября 2022 7:32

Мужчина погиб в ДТП на трассе под Петербургом

Водитель автомобиля на справился с управлением и улетел в кювет
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства смертельного ДТП в Ленобласти

Сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства смертельного ДТП в Ленобласти

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Под Санкт-Петербургом на трассе произошло смертельное ДТП. Авария случилась в 12:20 часов 16 сентября 2022 года на 240 километре автодороги "Лодейное Поле - Тихвин". Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- Автомобиль "Рено Дастер", за рулем которого находился 50-летний мужчина, занесло на дороге. Водитель не справился с управлением и вылетел в кювет, - рассказали в полиции.

В результате жесткой аварии погиб 51-летний пассажир автомобиля. Водителя с места ДТП госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Установлено, что водитель в момент ЧП был в состоянии алкогольного управления.

В отношении водителя автомобиля возбуждено уголовное дело. Полиция проводит проверку.