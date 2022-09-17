Жители Петербурга пожаловались на порчу их автомобилей в Финляндии

Россияне жалуются на порчу своих автомобилей в Финляндии Фото: СОЦСЕТИ

Жители Санкт-Петербурга жалуются, что в Финляндии им портят машины. Горожане, приезжающие в соседнюю страну на своих автомобилях столкнулись с вандализмом. Неизвестные обливают краской авто с российскими номерами, а некоторым даже царапают двери. Об этом горожане рассказали в социальных сетях.

- Нашу машину тоже облили краской в Хельсинки. Не удивительно сейчас, - рассказала петербурженка.

- Полно случаев, кому-то краску разлили, кому-то положили записку.

- В Иматре краской прошлись по машине стоявшей на парковке отеля. На камерах было видно все, но не видно кто. Оттирали растворителем.

- Некоторые писали про проколотые шины, царапины и краску на автомобилях, - рассказывают горожане.

Увы, ни один из петербуржцев так и не смог найти своего обидчика. Кроме того, горожане жалуются, что на границах часто разворачивают автомобили и не пускают в Финляндию.