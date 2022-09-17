Дом книги на Невском проспекте откроется в ноябре

Дом книги начнет работать после ремонта в Доме Зингера в ноябре Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Легендарный Дом книги в Доме Зингера на Невском проспекте Санкт-Петербурга откроется уже в ноябре. Об этом 16 сентября 2022 года сообщает "Деловой Петербург". Магазин закрылся в марте этого года после того, как у здания поменялся правообладатель.

- Ремонт на объекте начался в конце лета, параллельно ведутся переговоры с поставщиками оборудования и товаров. Стоимость работ Смольный оценивает в 200 миллионов рублей, - пишет издание.

Ранее вице-губернатор города Борис Пиотровский рассказал, что книжный магазин будет также, как и раньше, занимать цокольный, первый и второй этажи здания. Одно из нововведение ремонта - это профессиональное освещения для удобного просмотра и выбора книг. Также на заказ будет сделана мебель из дерева и латуни.