Александр Беглов открыл памятник Александру Невскому в Мариуполе

Памятник Александру Невскому открыли в Мариуполе / Фото: Смольный
В Мариуполе состоялось открытие памятника святому князю Александру Невскому. На торжественном мероприятии 17 сентября 2022 года присутствовал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Об этом рассказали в Смольном.
- Для всех православных Александр Невский – символизирует защиту и помощь со стороны России. В Белграде после русско-турецкой войны наши братья сербы построили Церковь Александра Невского. Недавно мы установили там бюст Александру Невскому, - отметил Беглов.
На торжественной церемонии присутствовал Беглов / Фото: Смольный
Также градоначальник Северной столицы рассказал, что памятник был освящен в Александро-Невской лавры.
На пьедестале памятника есть уникальная подкова. Как рассказал Беглов - это копия подковы Медного всадника.
- Подкова освящена на мощах Александра Невского и это добрый знак. Я думаю, что жители Мариуполя могут подходить к подкове и загадывать желания, чтобы они обязательно исполнялись, - добавил Беглов.