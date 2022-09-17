Александр Беглов открыл памятник Александру Невскому в Мариуполе

Памятник Александру Невскому открыли в Мариуполе / Фото: Смольный

В Мариуполе состоялось открытие памятника святому князю Александру Невскому. На торжественном мероприятии 17 сентября 2022 года присутствовал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Об этом рассказали в Смольном.

- Для всех православных Александр Невский – символизирует защиту и помощь со стороны России. В Белграде после русско-турецкой войны наши братья сербы построили Церковь Александра Невского. Недавно мы установили там бюст Александру Невскому, - отметил Беглов.

На торжественной церемонии присутствовал Беглов / Фото: Смольный

Также градоначальник Северной столицы рассказал, что памятник был освящен в Александро-Невской лавры.

На пьедестале памятника есть уникальная подкова. Как рассказал Беглов - это копия подковы Медного всадника.

- Подкова освящена на мощах Александра Невского и это добрый знак. Я думаю, что жители Мариуполя могут подходить к подкове и загадывать желания, чтобы они обязательно исполнялись, - добавил Беглов.