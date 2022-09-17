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Общество17 сентября 2022 17:30

Режиссера Игоря Масленникова похоронят на Северном кладбище Петербурга

Прощание состоится в Первом павильоне киностудии "Ленфильм"
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Режиссера Игоря Масленникова похоронят на Северном кладбище Петербурга

Режиссера Игоря Масленникова похоронят на Северном кладбище Петербурга

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Режиссера Игоря Масленникова, скончавшегося 17 сентября 2022 года в возрасте 90 лет, похоронят на Северном кладбище Санкт-Петербурга. Об этом сообщили на киностудии "Ленфильм", где долгие годы работал и снимал свои картины деятель искусства.

- "Ленфильм" скорбит. Прощание с Мастером состоится в Первом павильоне киностудии, там, где Игорь Федорович снимал свои фильмы. Похоронят режиссера на Северном кладбище. Время и дату сообщим позже, - сообщили в пресс-службе киностудии.

Игорь Масленников стал известен благодаря своим картинам о "Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона". Фильмы стали признаны лучшей в мире экранизацией рассказов о знаменитом сыщике.

Дату и время похорон в "Ленфильме" сообщат позже.