В Петербурге собака съела шаверму водителя, пока инспектор ГИБДД проверял его документы

Найда не растерялась и съела оставленную без присмотра шаверму. Фото: "Дорожный инспектор" ВК

Чудовищное по своей глубине и трагизму происшествие случилось во Фрунзенском районе Петербурга. Водитель, которого остановили для проверки документов, остался...голодным. Его шаверму съела собака.

- В целом, процедура проверки документов занимает пару минут. Но этого хватило, чтобы собачка по имени Найда ловко перебралась с заднего сиденья и съела свежекупленную шаверму, - сообщает близкий к полиции паблик «Дорожный инспектор».

Когда автомобилист вернулся назад в машину, все уже было кончено.

Неизвестно, чем закончился инцидент, но сытая собака и голодны водитель вместе поехали домой. А инспекторы ДТП и дальше продолжили ловить нарушителей в ходе рейда.