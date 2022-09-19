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Происшествия19 сентября 2022 5:42

Мужчина пострадал на пожаре в Петергофе

Ночью на Парковой улице горела квартира-студия
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Квартира-студия горела глубокой ночью в Петергофе.

Квартира-студия горела глубокой ночью в Петергофе.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Один человек пострадал при пожаре в Петродворцовом районе Петербурга. Глубокой ночью на Парковой улице вспыхнула квартира-студия в жилом доме. На место были вызваны спасатели.

- 19 сентября в 03:04 поступило сообщение о пожаре по адресу: Петергоф, улица Парковая, 16.В квартире-студии происходило горение обстановки на площади два квадратных метра, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу.

На ликвидацию огня пожарным потребовалось около получаса, в 3:33 они отчитались, что пожар полностью потушен. Житель студии, мужчина, пострадал в результате ЧП и был госпитализирован врачами скорой помощи. Его состояние уточняется.

На месте происшествия работали две единицы техники и 10 человек личного состава МЧС. Причины возгорания устанавливают дознаватели.