Мужчина пострадал на пожаре в Петергофе

Квартира-студия горела глубокой ночью в Петергофе. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Один человек пострадал при пожаре в Петродворцовом районе Петербурга. Глубокой ночью на Парковой улице вспыхнула квартира-студия в жилом доме. На место были вызваны спасатели.

- 19 сентября в 03:04 поступило сообщение о пожаре по адресу: Петергоф, улица Парковая, 16.В квартире-студии происходило горение обстановки на площади два квадратных метра, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу.

На ликвидацию огня пожарным потребовалось около получаса, в 3:33 они отчитались, что пожар полностью потушен. Житель студии, мужчина, пострадал в результате ЧП и был госпитализирован врачами скорой помощи. Его состояние уточняется.

На месте происшествия работали две единицы техники и 10 человек личного состава МЧС. Причины возгорания устанавливают дознаватели.