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Происшествия19 сентября 2022 13:41

Водитель с ножом ранил троих пешеходов на юге Петербурга

Конфликт произошел из-за езды по тротуару
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Водитель устроил поножовщину в Кировском районе Петербурга.

Водитель устроил поножовщину в Кировском районе Петербурга.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Езда по тротуару довела до поножовщины на юге Петербурга. За оружие схватился водитель «Тойоты Камри», которому сделали резонное замечание трое пешеходов. Слово за слово и мужчина набросился на оппонентов, нанося им удары ножом. Все произошло вечером 18 сентября на улице Солдата Корзуна.

- В результате инцидента водитель нанес ножевые ранения двум молодым мужчинам и женщине, 1974 года рождения. Потерпевшие госпитализированы, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Сам нападавший с места происшествия скрылся. Для его поимки полиция ввела план «Перехват». Вскоре подозреваемого задержали. Им оказался 44-летний официально безработный мужчина, уроженец одной из стран бывшего СССР.

Для начала на злоумышленника составили административные протоколы за езду по тротуару и мелкое хулиганство. Кроме того, ему грозит и уголовная ответственность. Сейчас решается вопрос о возбуждении дела.