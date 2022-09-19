Водитель с ножом ранил троих пешеходов на юге Петербурга

Водитель устроил поножовщину в Кировском районе Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Езда по тротуару довела до поножовщины на юге Петербурга. За оружие схватился водитель «Тойоты Камри», которому сделали резонное замечание трое пешеходов. Слово за слово и мужчина набросился на оппонентов, нанося им удары ножом. Все произошло вечером 18 сентября на улице Солдата Корзуна.

- В результате инцидента водитель нанес ножевые ранения двум молодым мужчинам и женщине, 1974 года рождения. Потерпевшие госпитализированы, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Сам нападавший с места происшествия скрылся. Для его поимки полиция ввела план «Перехват». Вскоре подозреваемого задержали. Им оказался 44-летний официально безработный мужчина, уроженец одной из стран бывшего СССР.

Для начала на злоумышленника составили административные протоколы за езду по тротуару и мелкое хулиганство. Кроме того, ему грозит и уголовная ответственность. Сейчас решается вопрос о возбуждении дела.