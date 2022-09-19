Дожди и ветер прекратятся в Петербурге 21 сентября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге 19 сентября 2022 года льет дождь. Принес непогоду в город циклон, который пришел с юга. Он продержится в Северной столицы минимум сутки. А ко всему, 20 сентября в городе поднимется сильный ветер. Об этом в в эфире Радио «Комсомольская правда в Петербурге» (92,0 FM) рассказал метеоролог Юрий Куткевич.

- Циклон выразится в дожди и усиление ветра, порой до 17 метров в секунду. Такая дождливая и ветреная погода сохранится в ночь на 20 сентября, а также на протяжении последующего дня и начнет ослабевать лишь во второй половине, - сообщил синоптик.

Циклон с дождями и ветром уйдет полностью в среду, 21 сентября, а на смену ему придет антициклон. Погода станет более приятной, порой даже выглянет солнце. Но из-за безоблачного неба в ночные часы температура воздуха опустится до 3-5 градусов выше нуля. Пока что обойдется без заморозков. Днем до 12-14 градусов.