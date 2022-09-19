Двое погибли и один пострадал в жестком ДТП в Выборгском районе Ленобласти

Сотрудники полиции устанавливают все детали смертельного ДТП в Выборгском районе Ленинградской области Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленинградской области произошла смертельная авария с двумя погибшими. Утром 19 сентября 2022 года на дороге от Приморского шоссе до детского лагеря "Зеркальный" в Выборгском районе региона столкнулись отечественный автомобиль "Лада Гранта" и иномарка "Шевроле Нива". Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и 47-му региону.

- В 11:20 часов на 8-м километре дороги в сторону детского лагеря 69-летний водитель иномарки столкнулся с "Ладой", - рассказали в полиции.

Столкновение оказалось очень сильным. В результате аварии 68-летний водитель отечественного автомобиля и его 64-летняя пассажирка скончались на месте еще до приезда скорой помощи. Водителя "Шевроле" в очень тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

Сейчас по факту аварии инспекторы дорожной полиции проводят проверку и устанавливают все детали трагедии.