Администрация Фрунзенского района Петербурга объяснила, зачем сотрудник ЖКХ вычерпывал воду из лужи

Жителям Фрунзенского района сказали, зачем сотрудник ЖКХ вычерпывал воду из лужи Фото: Олег ЗОЛОТО

Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга оперативно отреагировала на видео в социальных сетях, на котором работник ЖКХ вычерпывал воду из большой лужи. Дворника с лопатой, борющегося с лужей, заметили горожане 19 сентября 2022 года и удивились его действиям.

- Что это было? Сейчас объясню: асфальт на этой площадке неровный, в заплатках во время осадков образуются лужи. Сотрудник ЖКХ перебрасывал лужу, которая мешала проходу пешеходов сюда — в ливневую канализацию, чтобы людям было удобнее ходить, - рассказали в пресс-службе администрации.

Оказалось, что дворник просто решал проблему так, как он мог решить, чтобы пешеходам было удобнее и они не намочили ноги в глубокой луже.