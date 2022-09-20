Сильнейшая пробка возникла в Шушарах из-за сильного пожара на складе на Пушкинской улице

Пожар в Шушарах добавил баллов сильнейшей пробке. Фото: Яндекс.Карты.

Масштабный пожар на складе стал причиной сильнейшей пробки в Шушарах. И без того непростую транспортную обстановку в микрорайоне, который имеет только один основной въезд-выезд на «большую землю», осложнила работа пожарной техники на Пушкинской улице.

- У нас в Шушарах горит склад. Пожар сильный, дорога перекрыта, образовалась пробка в час пик, - пишут читатели «КП-Петербург».

Суда по данным сервиса Яндекс.Карты, ближние Шушары стоят практически полностью. Забита машинами сама Пушкинская улица, где произошел пожар. А также Первомайская, Валдайская, частично Вишерская и Школьная.

На въезд в Шушары с обеих сторон стоит Витебский проспект.