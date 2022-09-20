Почти 10 миллионов рублей отдала мошенникам 73-летняя жительница Петербурга

73-летняя петербурженка отдала мошенникам почти 10 миллионов рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Рекорд по доверчивости поставила 73-летняя жительница Петербурга. Она перевела мошенникам почти 10 миллионов рублей. Таком образом женщина пыталась защитить накопления от похищения. Такую мысль ей внушили хитрые преступники, представившиеся «работниками Центробанка».

- В полиции женщина рассказала, что в течение нескольких дней ей звонили неизвестные и убеждали, что с ее банковскими счетами совершают мошеннические действия. Для предотвращения хищения денег необходимо перевести их на безопасный счет, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Поддавшись внушению, женщина сняла со счетов все подчистую: 9 миллионов 611 тысяч 138 рублей. И за несколько приемов через банкоматы перечислила деньги на указанный мошенниками счет.

Лишь через два дня петербурженка поняла, что ее жестоко обманули и пошла писать заявление в полицию. Там женщину выслушали и возбудили уголовное дело. Лже-банкиров ищут.

Известно, что потерпевшая работает ведущим специалистом в проектном институте атомной промышленности.