2400 молодых петербуржцев пойдут в армию в осенний призыв

2400 призывников уйдут служить из Петербурга осенью. Фото: Олег ЗОЛОТО

Около 2,5 тысяч молодых петербуржцев уйдут служить в армию в осенний призыв. Об этом, выступая на заседании городского правительства в Смольном рассказал главный военный комиссар Санкт-Петербурга Сергей Качковский.

- Этой осенью в армию призовут около 2400 петербуржцев, - отметил военком.

По его словам, это- норма. Никакого увеличения числа призывников нет. Наоборот, их количество сократилось примерно на 10 процентов по сравнению с весенним призывом, когда на службу в вооруженные силы ушел 2701 житель Санкт-Петербурга.

Координировать проведение призывной кампании будут городской Военный комиссариат, районные администрации и муниципальные образования Северной столицы.