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Политика20 сентября 2022 9:31

2400 молодых петербуржцев пойдут в армию в осенний призыв

Это на 300 человек меньше, чем в весенний
Авторы (2):
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Анастасия СИРОТЕНКО
2400 призывников уйдут служить из Петербурга осенью.

2400 призывников уйдут служить из Петербурга осенью.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Около 2,5 тысяч молодых петербуржцев уйдут служить в армию в осенний призыв. Об этом, выступая на заседании городского правительства в Смольном рассказал главный военный комиссар Санкт-Петербурга Сергей Качковский.

- Этой осенью в армию призовут около 2400 петербуржцев, - отметил военком.

По его словам, это- норма. Никакого увеличения числа призывников нет. Наоборот, их количество сократилось примерно на 10 процентов по сравнению с весенним призывом, когда на службу в вооруженные силы ушел 2701 житель Санкт-Петербурга.

Координировать проведение призывной кампании будут городской Военный комиссариат, районные администрации и муниципальные образования Северной столицы.