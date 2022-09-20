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Происшествия20 сентября 2022 11:32

9-месячный ребенок отравился яблоком во Всеволожске

Малыша поместили в реанимацию
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
В Ленобласти ребенок попал в реанимацию после отравления яблоком.

В Ленобласти ребенок попал в реанимацию после отравления яблоком.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Обычный перекус яблоком чуть не завершился трагедией для семьи 9-месячного мальчика из Всеволожска. В клиническую межрайонную больницу города малыша доставили с признаками отравления - ребенок потерял сознание, у него были судороги и не ощущалось дыхание.

– Мальчика привезли в больницу в понедельник, около 11 вечера. Он был в тяжелом состоянии, и сразу же поступил в отделение реанимации и интенсивной терапии, – сообщает АН «Оперативное прикрытие».

К счастью, медики вернули кроху к жизни, сейчас его состояние стабильное. Жизни маленького пациента ничего не угрожает, и скоро он вернется домой.

Что именно стало причиной несчастного случая – отравленное яблоко, или дело в другом, сейчас выясняет полиция. В делу подключились и органы опеки, они проверяют семью, где случилось ЧП.