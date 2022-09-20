Телефон в баллончике со спреем от насморка пытались передать в СИЗО «Кресты»

Телефон в спрее для носа нашли в "Крестах". Фото: УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Телефон, спрятанные в баллончике со спреем против насморка, нашли сотрудники петербургского СИЗО-1 «Кресты». Мобильник, использование которых в местах заключения запрещено, в передаче надежно спрятали родственники арестанта.

- В результате досмотра почтовой посылки сотрудники СИЗО обратили внимание на средство от насморка, в котором были обнаружены запрещенные предметы: мобильный телефон, две сим-карты и провод питания, - сообщает пресс-служба пресс-служба УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Телефон и прочие принадлежности изъяли. Сейчас сотрудники ведомства проводят проверку, которая должна установить отправителя запрещенной посылки в следственный изолятор.

Без средства от насморка адресату тоже пока придется обойтись, баллончик с лечебным составом пострадал в ходе вскрытия.