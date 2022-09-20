Бобры спасли реку Лугу в Ленобласти от загрязнения

Бобр спасли реку Лугу в Ленобласти от загрязнения Фото: принтскрин видео.

В Ленинградской области бобры спасли реку Лугу от загрязнения. В деревне Торошковичи Лужского района местная администрация пожаловалась в Росприроднадзор на отходы животноводства с одной из ферм, которые стекли и загрязнили ручей и земли. Специалисты выехали на место для проверки. Об этом в ведомстве рассказали 20 сентября 2022 года.

- Согласно полученным сведениям, летом 2022 года с фермерского хозяйства на поля поступили жидкие отходы, которые стекали по дренажным канавам и попали в Мельничный ручей, имеющий гидрологическую связь с рекой Луга, - рассказали в управлении.

Но все отходы так и остались в ручье и не попали в реку благодаря бобрам, которые построили на реке плотину.

Сейчас специалисты ведомства проводят проверку, устанавливают все детали, а также исследуют пробы воздуха, воды и почвы.