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Дом. Семья20 сентября 2022 12:33

Бобры спасли реку Лугу в Ленобласти от загрязнения

Отходы животноводства с фермы не попали в реку благодаря плотине
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Бобр спасли реку Лугу в Ленобласти от загрязнения

Бобр спасли реку Лугу в Ленобласти от загрязнения

Фото: принтскрин видео.

В Ленинградской области бобры спасли реку Лугу от загрязнения. В деревне Торошковичи Лужского района местная администрация пожаловалась в Росприроднадзор на отходы животноводства с одной из ферм, которые стекли и загрязнили ручей и земли. Специалисты выехали на место для проверки. Об этом в ведомстве рассказали 20 сентября 2022 года.

- Согласно полученным сведениям, летом 2022 года с фермерского хозяйства на поля поступили жидкие отходы, которые стекали по дренажным канавам и попали в Мельничный ручей, имеющий гидрологическую связь с рекой Луга, - рассказали в управлении.

Но все отходы так и остались в ручье и не попали в реку благодаря бобрам, которые построили на реке плотину.

Сейчас специалисты ведомства проводят проверку, устанавливают все детали, а также исследуют пробы воздуха, воды и почвы.